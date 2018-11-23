'2. Sayfa' programının haberine göre, Kibariye, önceki akşam Harbiye’de sahne aldı. Konser çıkışı basın mensuplarının karşısına geçen Kibariye, hakkında çıkan iddialara ilk kez cevap verdi. İşte Kibariye'nin açıklaması:
"ALLAH KORKUNUZ OLSUN!"
Ben hakkımı helal etmiyorum. İftira atmak Allah katında günahtır. Halkın parasına elimi sürmedim. Hayatta kul hakkına girmem ben. Allah korkunuz olsun be, Allah'tan korkun! Organizatörümüz bizi yemeğe götürdü ama burnumuzdan getirdi. Kaşıkla aldı, kepçeyle verdi. Otele götürdüler bizi, otelde bir yığın köpekle kaldık.
Sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım, giyindim, kuşandım sahneye çıkacağım. İçeride 300 kişi vardı. 'Paramı vermeden çıkmam' dedim. Cevdet Bey müdahale etti, kendime kaba konuşturmam. Orada bir gerilim yaşandı. Halkın parasını almışlar benim paramı vermediler. O panikten dolayı özür de dileyemedim seyirciden.
"SOSİS ALDIK AMA SALAM ALMADIK"
Sucuk meselesine gelince, orada Bülent Bey bizimle geldi. Ali'ye parayı ben verdim. Benim param, senin paran diye bir şey yoktur. O benim kocam. Kibariye kimseden para almadı bu zamana kadar. Ali gitti sucuk, pastırma ve sosis aldı, salam almadık. Ben sesimle para kazandım, güzelliğimle değil. Bütün aileme ben bakıyorum. Bunlar hem benim hem de halkın parasını aldı. Daha önce birçok sanatçı arkadaşımın da başına gelmiş bu olay. Bu adamları mahkemeye vereceğim!
Kibariye'nin açıklamasının ardından konser organizatörleri de '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:
Hiç mi Allah korkun yok? Sen bu işin içinde eşin Ali'nin neler yaptığını bile bile bizi nasıl sahtekarlıkla suçluyorsun? Geçen yıl ben sana üç tane yılbaşı konserinde bir dünya para verirken, 'Allah razı olsun' dediğin günleri ne çabuk unuttun! Bizde hangi sanatçının beş kuruşu kalmış. Onca sen kendi kocanı yargıla, ondan sonra bizi hırsızlıkla sahtekarlıkla suçla.
Bunu bütün Türkiye'ye duyuracağım. Senin eşinin nasıl bir insan olduğunu herkese bildireceğim. Sen bunların çok iyi farkındasın ama kendini aklamak için bizleri kötülüyorsun. Yazıklar olsun! Benim de çoluk, çocuğum var. Ben de ekmeğim için uğraşıyorum. Olmadı Kibariye Hanım. O kadar insanın giriş paralarına tenezzül ettin. Kocan o paraları cebine alıp giderken, diyemedin mi; madem gidiyoruz, konsere çıkmıyoruz. Bu paraları geri verelim. Diyemezdin çünkü cebinizde beş kuruş paranız yoktu. Senin kocan 500 Euro için günde 10 kere aradı beni yalvardı bana. 'Bana 500 Euro gönder' diye.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.