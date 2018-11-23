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Bunu bütün Türkiye'ye duyuracağım. Senin eşinin nasıl bir insan olduğunu herkese bildireceğim. Sen bunların çok iyi farkındasın ama kendini aklamak için bizleri kötülüyorsun. Yazıklar olsun! Benim de çoluk, çocuğum var. Ben de ekmeğim için uğraşıyorum. Olmadı Kibariye Hanım. O kadar insanın giriş paralarına tenezzül ettin. Kocan o paraları cebine alıp giderken, diyemedin mi; madem gidiyoruz, konsere çıkmıyoruz. Bu paraları geri verelim. Diyemezdin çünkü cebinizde beş kuruş paranız yoktu. Senin kocan 500 Euro için günde 10 kere aradı beni yalvardı bana. 'Bana 500 Euro gönder' diye.