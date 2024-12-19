Kibariye ve Buika, 2025 konser serileri için bir araya geliyor

Kibariye ve Buika, 2025 konser serileri için bir araya geliyor

Kibariye ve Buika, 2025 konser serileri için bir araya geliyor BKM, iki farklı müzik janrını bir araya getiriyor. İspanyol müziğinin Grammy ödüllü Buika'nın sahnesine Kibariye konuk oluyor

Habertürk Giriş: 19.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:10 facebook

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