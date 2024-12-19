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        Haberler Müzik Kibariye ve Buika, 2025 konser serileri için bir araya geliyor

        Kibariye ve Buika, 2025 konser serileri için bir araya geliyor

        BKM, iki farklı müzik janrını bir araya getiriyor. İspanyol müziğinin Grammy ödüllü Buika'nın sahnesine Kibariye konuk oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:10
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        Kibariye ve Buika aynı sahneyi paylaşacak
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        BKM organizasyonu ile İspanyol şarkıcı Buika ve Kibariye, 19 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Birlikte düet yapan Buika ve Kibariye'nin yeni şarkıları, 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanacak.

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        #buika
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