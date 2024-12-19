Kibariye ve Buika, 2025 konser serileri için bir araya geliyor
BKM, iki farklı müzik janrını bir araya getiriyor. İspanyol müziğinin Grammy ödüllü Buika'nın sahnesine Kibariye konuk oluyor
Giriş: 19.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:10
BKM organizasyonu ile İspanyol şarkıcı Buika ve Kibariye, 19 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Birlikte düet yapan Buika ve Kibariye'nin yeni şarkıları, 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanacak.
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