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"BİLET PARALARINI ALIP KAÇTILAR"

Organizatör, "Kibariye ve eşi uçaktan indiler. İner inmez 'Bizi Türk marketine götür. 200 Euro ver' dediler. Neyse verdim, sonra sekiz kangal sucuk, salam, sosis aldılar. Yedi kutu yaprak çay ve daha bir sürü şey aldılar. Ardından konser alanına gittik. Ali Küçükbalçık konser yerinde kapının önüne adamını dikti ve bilet paralarını topladı. Sonra geldi bana 'Çok az kişi var, Kibariye konsere çıkmayacak' dedi. Ben de Kibariye'ye 'Senin adın önemli böyle bir şey yapma' dedim ama o beni değil eşini dinlemeyi tercih etti. Bilet paralarını alıp kaçtılar. Sonra dönüş uçak biletlerini iptal etmişler" ifadelerini kullandı.