"Kibarlık Budalası" oyunu, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosunda sahnelendi

AA

URU organizasyonuyla hayata geçirilen, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık alanda tiyatro seyircileriyle buluşan oyunda, Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hakan Altıner'in yanı sıra Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol aldı.

Oyunun yönetmenliğini de üstlenen Hakan Altıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kedi Sahne Sanatlarının, Moliere'in "Kibarlık Budalası" oyununu 651. defa sahnelediklerini belirterek, "Başta Haldun Dormen olmak üzere çok önemli bir kadroyla 10 yıldır Türkiye'nin her yerinde oynadık. Pandemi döneminde tiyatrocular olarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamaya çalıştık. Normalleşmeden sonra böyle bir organizasyonun müjdesi gelince açılış oyunu olarak bizi istediler. Bütün endişemiz, seyircimizin gelip gelmeyeceği yönündeydi. Ama gördük ki bir hafta gibi kısa bir sürede bilet satışı yapıldı ve bu akşam kapalı gişe oynuyoruz. Demek ki seyircimiz de özlemiş. Tam bir kavuşma olacağı için bu da bizi sınırsız mutlu etti. Dilerim ki bu kavuşma çok uzun soluklu olsun. Hatta biraz önce KüçükÇiftlik Park yetkilileriyle yapılan bir toplantıda bu etkinliklerin kış mevsiminde de devam edebileceği yönünde düşünceleri olduğunu öğrendim. Bu Türk tiyatrosuna yapılmış büyük bir hizmet olacaktır." dedi.

- 450 kişilik seyirci kapasitesiyle hizmet veriyor

KüçükÇiftlik Park ve URU Genel Müdürü Naz Kavran ise KüçükÇiftlik Park'ta tiyatro kültürünün çok yeni olmadığını dile getirerek, artan müzik etkinlikleriyle festivallerin programları domine etmesi dolayısıyla tiyatro etkinliklerini sürdüremediklerini söyledi.

Kavran, bu sene gönüllülük esasıyla seyircisinden ayrı düşen tiyatrolara destek amacıyla sahnelerini gelir beklentisi olmadan açtıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sosyal mesafenin korunması ve izleyicilerin seyir konforu için 450 kişilik bir oturma düzeniyle hizmet vereceğiz. Seyircilerin alana girişinde ateş ölçümü yapacak, kapıda online bilet kontrolu gerçekleştirecek ve kapıda bilet satışı yapmayacağız. Ortak kullanım alanlarına yerleştirdiğimiz dezenfektan üniteleri, her etkinlik öncesi ve sonrasinda gerçekleştireceğimiz alan dezenfeksiyonuyla hijyeni maksimum seviyede tutacağız. Ayrıca etkinlik alanında maske takmak zorunlu olacak ve maskesi olmayan seyircilere maske temin edeceğiz. KüçükÇiftlik Park olarak amacımız, tüm bu önlemleri sürdürerek misafirlerimizin içleri daha rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirmelerini sağlamak olacak."

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, bu akşam Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen "Cimri" oyununa ev sahipliği yapacak. Oyun gösterimlerinin, havaların serinlediği sonbahar akşamlarına kadar devam etmesi planlanıyor.

Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sağlık tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yalnızca online biletleme sistemini kullanıyor, kapıda bilet satışı yapılmıyor. İzleyiciler ateşleri ölçüldükten sonra içeri girebiliyor.