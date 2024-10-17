Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çıkarılan zorla getirme kararı kaldırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik X hesabından açıklama yaptı.

Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.." dedi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nce zorla getirilme kararı verilmişti. CHP Lideri Özgür Özel, karara tepki göstererek "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak “CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır; tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız" demişti.