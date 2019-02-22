CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın kendisi olduğunu ve sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini aldığını belirten Aysun Demir suç duyurusunda bulundu.

"ASLA UTANMIYORUM"

AA'nın haberine göre Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi. Demir, "Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi?" ifadelerini kullandı.

Aysun Demir, fotoğrafın çekildiği yerde Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan ve avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ile açıklamalarda bulundu.

"TAZMİNATLA BARINAK"

Dört katlı evi olduğunu ve kimseye ihtiyaç duymadığını belirten Demir, Kılıçdaroğlu hakkında hukuki süreç başlattığını belirterek hakkını arayacağını söyledi. Demir, "Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım" diye konuştu.

"BİR HİKAYE YAZILDI"

Aysun Demir'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise söz konusu fotoğrafın izinsiz çekildiğini ve üzerine bir hikaye yazıldığını öne sürdü. Gücüyener, "Fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildik" diye konuştu.

CHP LİDERİ NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 19 Şubat'taki grup konuşmasında bu fotoğrafı göstererek "Bu tabloyu yaratan en önemli aktör de bu tabloda gözüküyor. Erdoğan... Bu kadıncağızın, tanzim satış mağazasına gidecek parası mı var? Bu kadıncağızın otobüse binecek parası bile yok. Bu, 21. yüzyılın Türkiye'sidir, Orta Çağ'ın değil. Siz bana sosyal devletten söz edeceksiniz. Devlet hangi fakirin fukaranın yanında? Bu tabloyu görüp de vicdanı sızlamayan bir Allah'ın kulu var mı? Sarayda oturup bu fotoğrafa bakıp acaba ne hissediyor?" demişti.