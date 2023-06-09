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Kılıçdaroğlu: Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren CHP lideri, "Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu" değerlendirmesinde bulundu

Kılıçdaroğlu: Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunuyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ""Pişmanlığım olmadı yapılan her şey doğruydu" diye konuştu.

"TOPLUMDA TALEP VAR, KURULTAYI TOPLAYACAĞIZ"

Kazanacaklarına inandıklarını ancak beklediklerinin olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek "Toplumda bir talep var, kurultayı toplayacağız. Kurultayın önünü açtık" dedi.CHP lideri, kurultayın yerel seçimden önce yapılacağını söyledi.

"KAZANAMADIK AMA UMUTSUZ OLMAMAMIZI SAĞLADI"

Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Evet kazanamadık ama bu bizim umutsuz olmamamızı sağladı". Kılıçdaroğlu, 2 puanlık farkı hatırlatarak demokrasiden yana tavır alındığını söyledi.

"KENTLİ SEÇMENİN YÜZDE 51'NİN OYUNU ALDIK"

Kırsalda bekledikleri oyu alamadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Enerjinin en azından bir bölümünü buralarda harcayabilirdik" dedi. Kılıçdaroğlu buna karşılık kentli seçmenin yüzde 51'inin oyunu aldığını söyledi. CHP lideri, ortaya çıkan tablonun ağır bir yenilgi tablosu olmadığını savundu.

Ayrıntılar gelecek...

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