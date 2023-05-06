Kılıçdaroğlu: Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Kılıçdaroğlu: Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında 'Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu' projesinin ayrıntılarını açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız
HABERTURK.COM

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi İpek Yolu’nun canlandıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu Twitter'da ‘Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ başlığıyla yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında “Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru. Yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayoluyla çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız” dedi.

Ayrıntılar gelecek...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'daki kazada 12 kişi hayatını kaybetti! 3'ü ağır 31 kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Hatay'da feci kaza: 12 kişi can verdi
İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar - En Son Haberler
GÜNDEM "İYİ Parti Hazine Bakanı adayıyım"
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?
GÜNDEM Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?
2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: ÖSYM ile KPSS sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?
GÜNDEM 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri
7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, güzergahlar hangileri? Yarın Pazar günü trafiğe açık ve kapalı olan yollar ve köprüler nereler?
GÜNDEM 7 Mayıs günü İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı!
Emekli zammında 4 aylık enflasyon oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, emekli zammı ne zaman hesaplara yatacak?
GÜNDEM Emekli zammında 4 aylık enflasyon oranı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, nerede olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük İstanbul mitingine nasıl gidilir?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman?
Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Millet İttifakı Maltepe mitinginde kaç kişi var? İşte liderlerin açıklamaları
GÜNDEM İstanbul Maltepe mitingine kaç kişi katıldı?
Esnaf prim gün sayısı düştü mü, Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı kaç oldu, prim sayısı eşitlendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güncel erken emeklilik açıklaması!
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması!
Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi sona erdi
GÜNDEM Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.