Kılıçdaroğlu: Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi İpek Yolu’nun canlandıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu Twitter'da ‘Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ başlığıyla yeni bir video paylaştı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 6, 2023

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında “Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru. Yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayoluyla çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız” dedi.

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