CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Antalya'yı yönetmenin keyfi var, ama Antalya'yı yönetmenin de bir sorumluluğu var" diyerek, belediye başkan adaylarından iki konuda hassasiyet göstermelerini istedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya Konyaaltı'nda seçmenlerle buluştu.

CHP lideri, "Antalya'yı yönetmenin keyfi var, ama Antalya'yı yönetmenin de bir sorumluluğu var" dedi. "Tek tek hepimizin sorumluluğu var" diyen Kılıçdaroğlu, Antalya'nın ve Türkiye'nin yaşadığı sorunları anlatmanın gerektiğini vurguladı.



CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in "bir görevi daha var" diyen Kılıçdaroğlu, kent ile kırsal arasındaki ekonomik dengeyi kurması gerektiğini belirtti. CHP lideri, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'ı örnek göstererek kırsal kesimin kalkınırken, şehirde temel yiyecek ürünlerinin ucuz fiyata satıldığını vurguladı.



"Belediye başkan adaylarından iki şey istiyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesi kucaklayacaksınız, herkese eşit davranacaksınız" dedi. CHP lideri, "Yaptığınız bütün harcamaların hesabını millete vereceksiniz" diye konuştu.



