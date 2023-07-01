Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

Son olarak Netflix platformunda yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı Terzi dizisinde boy gösteren Ece Sükan, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

    Netflix'in yeni projelerinden Terzi'de Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan ve sonrasında aralarında aşk dedikoduları çıkan Ece Sükan, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. 
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

    Ünlü güzel Ece Sükan, Ulusoy ile aralarında çıkan aşk dedikodularına, "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" demişti.
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

    46 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, sosyal medyada yayınladığı bikinili gönderileriyle sevenlerinden tam not aldı. Sükan'ın düzgün ve fit fiziğine övgüler yağdı.
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

    Fitness ve pilates yaparak formunu koruduğu bilinen Ece Sükan'ın son pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve "Kusursuz bir fizik", "Yaşını hiç göstermiyor" gibi yorumlar geldi.
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

    İşte Ece Sükan'ın bikinili pozları...
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 46 yaşında! Ece Sükan bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.