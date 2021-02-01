MALİ DANIŞMANLARLA KONUŞTU

Öte yandan Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürülmüştü.