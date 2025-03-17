Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kim Kardashian eski eşi Kanye West'in yeni şarkısını yayından kaldırtmaya çalışıyor: Şarkıda hem kızı North hem de cinsel saldırı tutuklusu Diddy'nin sesleri var - magazin haberleri

        Kim Kardashian eski eşi Kanye West'in yeni şarkısını yayından kaldırtmaya çalışıyor

        Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'in, kızı North ve seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Diddy'ye aynı anda sesleriyle yer verdiği yeni şarkısını kaldırtmak için mücadele ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        West'in şarkısına savaş açtı
        ABONE OL

        Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'in, 11 yaşındaki kızı North ve seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Diddy'yi aynı şarkıda buluşturmasına ateş püskürdü. West, 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' adını verdiği yeni şarkısını önceki gün sosyal medyadan tanıttı. Şarkıda West'in, hem kızı North, hem Diddy, hem de Diddy'nin oğlu Christian 'King' Combs'a şarkıda yer verdiği görüldü.

        Şarkı, Diddy'nin Kanye West'e desteğinden dolayı teşekkür eden sesiyle başlıyor. Diddy, seks ticareti de dahil olmak üzere birden fazla cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hapiste kaldığı süre boyunca kendisine başka kimsenin ulaşmadığını belirtiyor.

        kanye West, birbirlerini şahsen tanımadan önce bile Diddy'den bir baba figürü olarak bahsettiğini söyleyerek ona karşılık veriyor. North, kısa ama dikkat çekici bir şekilde şarkıda sesiyle yer alıyor. Küçük North; "Beni parlarken gördüğünde, ışığı görürsün" diye rap yapıyor. Christian Combs da şarkıda bir başka bölümü seslendiriyor.

        Daily Mail'in haberine göre; Kim Kardashian, parçanın yayınlanmasını engellemek için yasal işlem başlattı ve şarkıyı X platformundan kaldırtmaya çalışıyor.

        Kim Kardashian ve Kanye West'in 11 yaşındaki kızları North

        REKLAM

        Şarkı yayınlanmadan kısa bir süre önce Kanye West, 4 çocuğunun annesi olan eski eşi Kardashian ile arasında geçen ve kendisiyle 'savaşa' gireceği tehdidinde bulunduğu çirkin bir mesajlaşmanın ekran görüntülerini paylaşmış ve daha sonra silmişti.

        Kanye West'in Kim Kardashian ile aralarında geçtiğini iddia ettiği yazışmada; Kardashian, kızı North'un isminin telif hakkını elinde tuttuğunu ve bunu 11 yaşındaki çocuğun Diddy ile bir şarkıda yer almasını engellemek için kullanacağını söylüyor. Bu sözler, West'in öfkeli tepkisine neden oluyor.

        Kanye West'in iddiasına göre; aralarında geçen yazışmada Kardashian; "O zaman sana North'un isminin ticari markasını alabilir miyim diye sormuştum. Sen de 'Evet' dedin" diyerek; "18 yaşına geldiğinde bu marka ona ait olacak" ifadesini kullanıyor.

        Şu anda yayında olan şarkı için Kim Kardashian ile Kanye West'in uzun bir yasal mücadele içine girmesi bekleniyor.

        Kanye West, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Diddy'yi desteklemekten çekinmiyor

        İlişkilerine 2012'de başlayan ve ilk çocukları 2013'te doğan Kardashian ve West ikilisi, 2014'te nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra da ikinci çocukları dünyaya geldi. Üçüncü ve dördüncü çocukları taşıyıcı anneden doğan çift, 2021'de ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kanye West
        #kim kardashian
        #kim kardashianın kızı
        #kanye westin yeni şarkısı
        #North West
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?