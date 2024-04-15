Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak?
Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden ilk fragman geldi. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi belli oldu. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim?
Kimler Geldi Kimler Geçti Netlix’te Mayıs ayında yayınlanacak. Dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alıyor.. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak? Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI
Metin Akdülger
Hakan Kurtaş
Boran Kuzum
Ahmet Rıfat Şungar
Meriç Aral
Bade İşçil
Esra Ruşan
Efe Tunçer
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU
Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix’te 9 Mayıs’ta yayınlanacak.