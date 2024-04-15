KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI

Metin Akdülger

Hakan Kurtaş

Boran Kuzum

Ahmet Rıfat Şungar

Meriç Aral

Bade İşçil

Esra Ruşan

Efe Tunçer

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.