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        Haberler Magazin Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak? Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları

        Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden ilk fragman geldi. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi belli oldu. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:56
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        Kimler Geldi Kimler Geçti Netlix’te Mayıs ayında yayınlanacak. Dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alıyor.. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak? Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları

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        KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI

        Metin Akdülger

        Hakan Kurtaş

        Boran Kuzum

        Ahmet Rıfat Şungar

        Meriç Aral

        Bade İşçil

        Esra Ruşan

        Efe Tunçer

        KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU

        Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.

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        KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix’te 9 Mayıs’ta yayınlanacak.

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