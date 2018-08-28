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Kimyasal kirliliğe ceza yağdı

Küçükçekmece’de yola sülfürik asit döken kamyon şoförü ile araç sahibine 3 bin 788 lira trafik cezası yazıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da 1 milyon liraya kadar ceza yazabileceği öğrenildi

28.08.2018 - 23:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Küçükçekmece, Halkalı, Dereboyu Caddesi’nde seyir halindeki bir kamyon yokuşu tırmandığı sırada arka kapağı açıldı. Kamyonun kasasındaki bidonlarda bulunan sülfürik asit yola saçıldı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yaşanan bu kimyasal kaza sonrası biranda çevreye yayılan keskin koku panik yaşanmasına neden oldu. Olay sırasında 2 kişide yaralandı.

ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ve belediye ekipleri de yola kum dökerek asitin daha fazla yayılmasının önüne geçti.

ŞOFÖR VE KAMYON SAHİBİNE CEZA

Yaşanan kimyasal kaza sonrasında insanların sağlığını tehlikeye atan kamyon şoförü V.S. ile kamyon sahibine “trafik ve taşımacılık” kanununa göre bin 356 lira ve 2 bin 432 lira para cezası kesildi.

BAKANLIKTA 1 MİLYON LİRA CEZA YAZABİLİR

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre Koruma Kanunu kapsamında sürücüye yaklaşık 250 bin lira, firma sahibine de yaklaşık 750 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira para cezası kesebileceği öğrenildi.

 

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