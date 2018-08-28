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Son dakika: Küçükçekmece'deki kimyasal ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de bir kamyondan yola kimyasal dökülmesi sonucunda hareketli saatler yaşandı. Ekipler yolu kapattı, kimyasala müdahale etti. Çalışmaların ardından bölge güvenli hale getirildi. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, şoför gözaltına alındı

28.08.2018 - 20:02 | Güncelleme:

Küçükçekmece'de bir kamyondan yola kimyasal madde dökülmesiyle ilgili olayda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Küçükçekmece'de taşımacılık yapan bir kamyondan yola sülfürik asit dökülüp bir kişinin yaralanmasıyla ilgili olayda adli soruşturma başlatıldı.

BİN 770 KİLO ASİDİN YARIM KİLOSU DÖKÜLDÜ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberine göre; soruşturma kapsamında ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında Veysel H. adlı kişinin kapalı kasa kamyonet ile Hadımköy'de bir pazarlama şirketinden aldığı bin 770 kg sülfirik asidi Batman'da bulunan  bir fabrikaya götürmeye çalıştığı öğrenildi. Kamyon, Halkali Dereboyu Caddesi üzerinde gelerek dönüş yaptığı esnada kapalı kasa içinde bağlı bulunan tank ,kamyonetin arka kapakları açılmasıyla devrilip 400-500 kg madde yola döküldü. Daha sonra tank forklift ile geri kamyonete yüklenirken olay yerinde gerekli tedbirler alındı.

ŞOFÖRE İDARİ PARA CEZASI

Kamyon şoförü Veysel H. ise ifadesinin alınması, adli ve idari işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında bir gözaltı kararı olmadığı Çevre Kanunu ve tarfik Yasası uyarınca idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları devam ederken, maddeden etkilenen ve sol ayak bileğinden hafif yaralanan Emirhan isimli bir çocuk ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçük çocuğun ise yaralanması nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi.  

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