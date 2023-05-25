Kimyon Neyden Yapılır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Kimyon Neyden Yapılır? Kimyon Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Kimyon neyden yapılır? Kimyon nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Kimyon eski uygarlıklardan bu yana bilinen bir bitkidir. Geçmişi Asya kıtası olarak bilinen kimyon; Mısır ve Ortadoğu’da da yetişmektedir. Kimyon; Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Hint mutfaklarında da yerini almaktadır. Kimyon neyden yapılır? Kimyon nasıl yapılır? İşte kimyonla ilgili tüm bilinmeyenler…

Kimyon Neyden Yapılır? Kimyon Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Günümüzde yemeklerde kullanılan kimyon, Mısır’da 4000 bin yıl önce mumyalama amacıyla kullanılıyordu. Kimyon geçmiş çağlardan gününe kadar Hindistan Romalılar tarafından da kullanılmış ve dünyanın her yerindeki farklı mutfaklara girmiştir. Kimyon neden yapılır? Kimyon hammaddesi nelerdir? Kimyon yapımı malzemeleri nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Kimyon Neyden Yapılır

Kimyon, ilk defa Yunanlılar ve Romalıların etkisiyle popülerlik kazanan bir baharattır. Cuminum Cyminum olarak adlandırılan kimyon, özellikle Hindistan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yetişen çiçekli bir bitkiden üretilir. Bitkiden alınan kimyon tohumları sonrasında kurutulur ve toz haline getirilerek mutfaklarda yerini alır.

Kimyon tek başına yemeklerde kullanıldığı gibi çeşitli baharatlarla karıştırılarak da tüketilir.

Bu baharatlar şunlardır.

  • Hint Köri Baharatı: Kimyon + zerdeçal + kırmızı biber + kişniş
  • Latin Biber Baharatı: Kimyon + biber tozu + sarımsak tozu + kekik
  • Kimyon ayrıca çorbalara, fasulye yemeklerine, kök sebzelere, lahana turşusuna, et soslarına, peynirlere, ekmeklere ve tuzlu soslara eklenerek de tüketilebilmektedir.

Kimyon dayanıklı olduğu, sıcak ve soğuk iklimlere uyum sağlayabildiği için dünyanın pek çok yerinde yetiştirilebilmektedir. Dünyada kimyon baharatının en büyük üreticisi ve tüketicisi Hindistan’dır. Türkiye’de ise; Orta Anadolu’da Eskişehir ve Konya dolaylarında üretilir.

Kimyon Nasıl Yapılır

Kimyon baharatı acı tatlı bir aromaya sahiptir. Karabiberin muadili olarak da kullanılmaktadır. Et, balık, tavuk ve çorbalarda kullanılan kimyon; şu aşamalardan geçerek mutfağımıza gelir.

  • Kimyon bitkisi ilkbaharda erken ekim yapılması gereken, yazları sıcak kışları soğuk yerde üretilebilen bir bitki olup ot getirmeyen hafif topraklarda iyi yetişir. Çok rüzgardan hoşlanmaz. Kumlu ve killi topraklar uygun değildir.
  • Toprağın 2-3 cm derinliğe ekilerek 30 ile 40 gün arasında toprağa yüzeye çıkması beklenir.
  • Çiçeklerin rengi kahverengiye döndüğünde hasat yapılır ve kurumaya bırakılır.
  • Kurumaya bırakılan kimyon bitkisi harman yapılarak tekrar kurumaya bırakılır.
  • Sık sık karıştırılarak nemlenmesi önlenir.
  • Toz haline getirilerek de mutfaktaki yerini alır.

Kimyon Neden Yapılır

Kimyon Mısır’da 4000 bin yıl önce mumyalama amacıyla kullanılıyordu sonrasında dini ve siyasi törenlerde kullanıldı. Orta Çağ'da Avrupa ve İngiltere'de oldukça bilinen ve ticareti yapılan kimyon, bu pazardaki yaygınlığını yavaş yavaş kaybetmiştir. Fakat Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan'da kuskus, Hint turşusu ve köri gibi ürünlerde vazgeçilmez bir baharat olarak yerini muhafaza etmektedir.

Son zamanlarda ise Latin Amerika mutfağının etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyonun ünü artmıştır.

Kimyonun vücuda oldukça faydası vardır. Bu faydalar şunlardır.

  • Kimyon tohumları sindirime yardımcı olur.
  • Ağız kokusunu giderir.
  • Annelerin sütünü artırmak amacıyla kullanılır
  • İştah arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
  • Mide ve bağırsaklardaki gaz sorununda etkilidir.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Sinirleri uyarır.
  • Terletici etkiye sahiptir. Böylelikle vücuttaki zehirli maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Kimyon Hammaddesi

Kimyon, dünyanın pek çok yerinde yetişebilen bir bitki olduğu için pek çok uygarlığın mutfak kültüründe yerini almıştır. Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olup havuç köküne benzer bir köke sahiptir. Oldukça büyük uzun bir sap üzerinde kanat yapraklardan oluşur. Şemsiyeyi andıran bitkinin bir küçük parçasında 10-20 tane çiçek bulunur. Bu çiçeklerde genellikle iki tohum bulunur ve tohumlar orak şekline benzemektedir. Bu tohumlar kimyon adıyla baharat olarak kullanılır.

Kimyon Yapımı Malzemeleri

Kimyon yemeklere lezzet verdiği kadar vücudun da pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kimyon beta karoten deposu olarak da bilinir. Dışarıdan satın alabileceğiniz gibi yemeklerde kullanmak için evde de yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzeme elektrikli kahve değirmeni ve aktarlarda satılan diş kimyon tohumudur.

Şu şekilde yapılmaktadır.

  • Diş kimyon tohumunu yayvan bir kaba alarak birkaç kez yıkayın ve süzün.
  • Tamamen kuruyan diş kimyonunu kahve değirmeninde çekin.
  • Çektiğiniz kimyonu kapalı bir kapta muhafaza ederek yemeklerinizde taze bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca çayını yaparak da tüketebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antrikot Nedir, Neyden Yapılır? Antrikot Hayvanın Neresi?
KISAYOL Antrikot nedir, neyden yapılır?
Tavuk Suyu Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Tavuk Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Tavuk suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Tatlı Şerbeti Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Tatlı Şerbeti Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Tatlı şerbeti bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Sütlaç Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Sütlaç Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Sütlaç bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmiş Yaprak Sarması Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmiş Yaprak Sarması Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmiş yaprak sarması bozulur mu?
Pişmemiş Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş köfte bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmemiş Ispanak Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Ispanak Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş ıspanak bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmemiş Börek Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmemiş Börek Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmemiş börek bozulur mu?
Pilav Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pilav Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pilav bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pekmez Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pekmez Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pekmez bozulur mu, nasıl saklanmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.