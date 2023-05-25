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Günümüzde yemeklerde kullanılan kimyon, Mısır’da 4000 bin yıl önce mumyalama amacıyla kullanılıyordu. Kimyon geçmiş çağlardan gününe kadar Hindistan Romalılar tarafından da kullanılmış ve dünyanın her yerindeki farklı mutfaklara girmiştir. Kimyon neden yapılır? Kimyon hammaddesi nelerdir? Kimyon yapımı malzemeleri nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Kimyon Neyden Yapılır

Kimyon, ilk defa Yunanlılar ve Romalıların etkisiyle popülerlik kazanan bir baharattır. Cuminum Cyminum olarak adlandırılan kimyon, özellikle Hindistan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yetişen çiçekli bir bitkiden üretilir. Bitkiden alınan kimyon tohumları sonrasında kurutulur ve toz haline getirilerek mutfaklarda yerini alır.

Kimyon tek başına yemeklerde kullanıldığı gibi çeşitli baharatlarla karıştırılarak da tüketilir.

Bu baharatlar şunlardır.

Hint Köri Baharatı: Kimyon + zerdeçal + kırmızı biber + kişniş

Latin Biber Baharatı: Kimyon + biber tozu + sarımsak tozu + kekik

Kimyon ayrıca çorbalara, fasulye yemeklerine, kök sebzelere, lahana turşusuna, et soslarına, peynirlere, ekmeklere ve tuzlu soslara eklenerek de tüketilebilmektedir.

Kimyon dayanıklı olduğu, sıcak ve soğuk iklimlere uyum sağlayabildiği için dünyanın pek çok yerinde yetiştirilebilmektedir. Dünyada kimyon baharatının en büyük üreticisi ve tüketicisi Hindistan’dır. Türkiye’de ise; Orta Anadolu’da Eskişehir ve Konya dolaylarında üretilir.

Kimyon Nasıl Yapılır

Kimyon baharatı acı tatlı bir aromaya sahiptir. Karabiberin muadili olarak da kullanılmaktadır. Et, balık, tavuk ve çorbalarda kullanılan kimyon; şu aşamalardan geçerek mutfağımıza gelir.

Kimyon bitkisi ilkbaharda erken ekim yapılması gereken, yazları sıcak kışları soğuk yerde üretilebilen bir bitki olup ot getirmeyen hafif topraklarda iyi yetişir. Çok rüzgardan hoşlanmaz. Kumlu ve killi topraklar uygun değildir.

Toprağın 2-3 cm derinliğe ekilerek 30 ile 40 gün arasında toprağa yüzeye çıkması beklenir.

Çiçeklerin rengi kahverengiye döndüğünde hasat yapılır ve kurumaya bırakılır.

Kurumaya bırakılan kimyon bitkisi harman yapılarak tekrar kurumaya bırakılır.

Sık sık karıştırılarak nemlenmesi önlenir.

Toz haline getirilerek de mutfaktaki yerini alır.

Kimyon Neden Yapılır

Kimyon Mısır’da 4000 bin yıl önce mumyalama amacıyla kullanılıyordu sonrasında dini ve siyasi törenlerde kullanıldı. Orta Çağ'da Avrupa ve İngiltere'de oldukça bilinen ve ticareti yapılan kimyon, bu pazardaki yaygınlığını yavaş yavaş kaybetmiştir. Fakat Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan'da kuskus, Hint turşusu ve köri gibi ürünlerde vazgeçilmez bir baharat olarak yerini muhafaza etmektedir.

Son zamanlarda ise Latin Amerika mutfağının etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyonun ünü artmıştır.

Kimyonun vücuda oldukça faydası vardır. Bu faydalar şunlardır.

Kimyon tohumları sindirime yardımcı olur.

Ağız kokusunu giderir.

Annelerin sütünü artırmak amacıyla kullanılır

İştah arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

Mide ve bağırsaklardaki gaz sorununda etkilidir.

İdrar söktürücüdür.

Sinirleri uyarır.

Terletici etkiye sahiptir. Böylelikle vücuttaki zehirli maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Kimyon Hammaddesi

Kimyon, dünyanın pek çok yerinde yetişebilen bir bitki olduğu için pek çok uygarlığın mutfak kültüründe yerini almıştır. Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olup havuç köküne benzer bir köke sahiptir. Oldukça büyük uzun bir sap üzerinde kanat yapraklardan oluşur. Şemsiyeyi andıran bitkinin bir küçük parçasında 10-20 tane çiçek bulunur. Bu çiçeklerde genellikle iki tohum bulunur ve tohumlar orak şekline benzemektedir. Bu tohumlar kimyon adıyla baharat olarak kullanılır.

Kimyon Yapımı Malzemeleri

Kimyon yemeklere lezzet verdiği kadar vücudun da pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kimyon beta karoten deposu olarak da bilinir. Dışarıdan satın alabileceğiniz gibi yemeklerde kullanmak için evde de yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzeme elektrikli kahve değirmeni ve aktarlarda satılan diş kimyon tohumudur.

Şu şekilde yapılmaktadır.

Diş kimyon tohumunu yayvan bir kaba alarak birkaç kez yıkayın ve süzün.

Tamamen kuruyan diş kimyonunu kahve değirmeninde çekin.

Çektiğiniz kimyonu kapalı bir kapta muhafaza ederek yemeklerinizde taze bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca çayını yaparak da tüketebilirsiniz.

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