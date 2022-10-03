'Kings Of Convenience' büyüledi





Zorlu PSM, indie folk-pop denince akla gelen efsane isimlerinden Kings of Convenience’ı iki günlük konser maratonu ile hayranlarıyla buluşturdu.

Armoni açısından zengin şarkılara, naif ve nazik tınılara sahip olan Norveçli ikili, dinleyicileri sakin ve keyifli bir yolculuğa çıkararak adeta mest etti.

4 bin kişinin iki gün boyunca katılım gösterdiği konser maratonunda Erlend Øye ve Eirik Glambek Bøe’den oluşan Kings Of Convenience, önce gönüllü iki hayranını ardından tüm dinleyicileri sahneye davet ederek bir anda Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ni dev bir dans pistine çevirdi.