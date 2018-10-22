KİPTAŞ Etiler'deki o arazi için avan proje hazırladı

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB'nin geçen nisan ayında 1 milyar 388 milyon 520 bin TL'ye kendi şirketi KİPTAŞ'a sattığı, Etiler'deki ünlü Polis Okulu arazisi için hazırlanan avan proje (uygulama projesi tasarısı) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na sunuldu. Avan proje Komisyona 11 ekimde, İBB tarafından sunuldu. Komisyonun, avan proje ile ilgili yapacağı değerlendirmeye göre, uygulamaya esas projeler hazırlanacak.



30 BİN 423 METREKARE



İBB söz konusu araziyi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Türkiye genelindeki birçok hizmet binasının yapılması karşılığında İçişleri Bakanlığı'ndan protokolle devralmıştı. 2011 ada 29 ve 271 nolu parsellerden oluşan arazi birleştirilerek, 2011 ada 272 nolu parsel olarak düzenlendi. Düzenlemeden sonra toplam arazi büyüklüğü 30 bin 423 metrekare olarak belirlendi.



Araziyi satın alan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, ihale günü yaptığı kısa açıklamada "Araziyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" demişti.

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