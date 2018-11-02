18 kişilik ekip takviye olarak görev yapacak

İzmit Kuruçeşme bölgesinde yaklaşık 45 bin nüfusun yaşadığı 7 mahallede yaşanan asayiş olaylarına müdahale eden Kuruçeşme Polis Merkezi, SGK'nın 3 yıllık kira talebinin çok yüksek olması sebebiyle taşındı. DHA'nın haberine göre, yaklaşık 20 yıl önce Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi'ne ait binanın zemin katının bir kısmı, karakol olarak kullanılması amacıyla emniyet müdürlüğüne tahsis edilmişti. 3 yıl önce İzmit Belediyesi'nin borçlarından ötürü içerisinde karakolun da bulunduğu bina borçlara karşılık olarak SGK'ya devredildi.



AYLIK 5 BİN TL KİRA BEDELİ



Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından SGK aylık 5 bin TL kira bedeli belirleyerek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden devir tarihi olan 2015 yılından itibaren 3 yıllık toplu kira bedeli olarak yaklaşık 180 bin TL talep etti.

Kira bedelini yüksek bulan Emniyet Genel Müdürlüğü ise geçmişe dönük 3 yıllık kira bedelinin ödenmesinin ardından karakolun bölge içerisinde taşınmasını uygun gördü. Şu an polis merkezi olarak kullanılan bina boşaltılırken, Kuruçeşme Polis Merkezi'nin yürüttüğü işlemler, karakol için yeni bir yer bulunana kadar en yakın karakol olan Sümer Polis Merkezi tarafından yürütülecek.



18 KİŞİLİK EKİP TAKVİYE OLARAK GÖREV YAPACAK



İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karakol olarak kullanılacak yeni bina arayışı devam ediyor. Kuruçeşme Polis Merkezi için yeni bir yer bulunana dek 3 resmi ve 6 bekçi ekibinden oluşan 18 kişilik bir ekip bölgede takviye olarak görev yapacak. Kuruçeşme Polis Merkezi tarafından yürütülen resmi işlemler ise geçici olarak Sümer Polis Merkezi tarafından yürütülecek.





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