BloombergHT’de yayınlanan Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Uçar’ın üstlendiği “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programının dün akşamki konuğu Kıraç oldu. Ünlü müzisyen Kıraç, kendisine gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi.
"BENİ ANLAMIYORLAR, ATATÜRK DE ANLAŞILMAMIŞTI"
Kıraç, “Okullarda İngilizce eğitim kaldırılsın” sözleriyle ne anlatmak istediğini tüm çıplaklığıyla anlattı. Ünlü müzisyen, kendisinin çoğu zaman anlaşılmadığını dile getirirken, Atatürk’ü örnek gösterdi.
İşte o anlar:
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