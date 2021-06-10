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Kıraç'tan eleştirilere yanıt 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkının ardından bir beste de ünlü sanatçı Kıraç'tan geldi. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Milli Takımımıza desteğini göstermek için kollarını sıvadı.

Yaptığı besteyi sosyal medya hesabından, "Ay-yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz!" sözleriyle paylaşan Kıraç, tepki topladı.

Eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Müzisyen, 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği 'Waka Waka' şarkısının sözlerini paylaşarak kendini savundu.

Şarkının sözleri ise şu şekilde:

Sen iyi bir askersin

Savaşını seçiyorsun

Kendini toparla ve silkelen

Ve tekrar iktidara geç

Ön cephedesin

Herkes seyrediyor

Bunun ciddi olduğunu biliyorsun, yakınlaşıyoruz

Bu bitmedi.