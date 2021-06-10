Kıraç'tan eleştirilere yanıt

Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkının ardından bir beste de ünlü sanatçı Kıraç'tan geldi. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Milli Takımımıza desteğini göstermek için kollarını sıvadı.
Yaptığı besteyi sosyal medya hesabından, "Ay-yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz!" sözleriyle paylaşan Kıraç, tepki topladı.
— KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 10, 2021
Eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Müzisyen, 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği 'Waka Waka' şarkısının sözlerini paylaşarak kendini savundu.
Şarkının sözleri ise şu şekilde:
Sen iyi bir askersin
Savaşını seçiyorsun
Kendini toparla ve silkelen
Ve tekrar iktidara geç
Ön cephedesin
Herkes seyrediyor
Bunun ciddi olduğunu biliyorsun, yakınlaşıyoruz
Bu bitmedi.
YORUMLAR