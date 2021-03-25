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Kırıkkale'de alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle ortalığı birbirine kattı

Kırıkkale'de park halindeki araca çarpıp kaçarken polis aracına da çarpan çakarlı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu anlaşıldı. Otomobil men edilirken, sürücüye ceza yağdı

Kırıkkale'de alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle ortalığı birbirine kattı
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AA

Alınan bilgiye göre, H.U. yönetimindeki 34 UZR 88 plakalı otomobil, Zafer Caddesi'nde park halindeki bir araca çarparak yoluna devam etti.

Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zafer ve Ankara caddeleri kesişiminde görev alan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin dur ikazına uymayan sürücü yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra Ankara Caddesi'nde başka bir ekip aracına çarptı. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemede araçta çakar takalı olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkollü ve çakarlı araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uyguladı.

Otoparka çekilen otomobil de trafikten men edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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