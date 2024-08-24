Kırıkkale'de karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

H.G. (40) idaresindeki TIR, Kırıkkale-Kulu karayolu İlçe Devlet Hastanesi yakınlarında refüjden karşı şeride geçerek sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı.

REKLAM

Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.