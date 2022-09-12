'Kırk Kapılı Oda' Akbank Sanat'ta

Kurulduğu günden itibaren çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren, bu alanındaki çalışmaları teşvik eden ve sanatçılara destek olan Akbank Sanat, 19 Kasım'a kadar "Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı " sergisine ev sahipliği yapıyor.





Sergi konsepti ve sergileme tasarımını Bülent Erkmen’in, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği “Kırk Kapılı Oda” sergisi Günümüz Sanatçıları sergilerinin 40 yılına ışık tutan bir dokümantasyon sergisi. Sergide 40 yıla ait belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor.

40 yıl süresince Günümüz Sanatçıları sergilerine katılan sanatçıların, seçici kurul üyelerinin, küratörlerin ve sergilere katkısı olan herkesin, bu 40 yıl sonunda, günümüz sanatına attıkları “40 imzası”, bu serginin taşıyıcısı, bu serginin işareti!

Giriş katı bir tür prolog, 40 yılın sergilerine katılan ve katkısı olan 1147 kişinin isimlerinin tek tek yer aldığı görsel bir “Show” karşılıyor izleyiciyi. 1.katın tamamında ise 40 yılın tüm bilgileri ve belgeleri bir dokümantasyon anlayışıyla 40 ekranda sergileniyor.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından 1980 yılında başlatılan, 2003 yılından itibaren de Akbank Sanat iş birliği ile devam eden Günümüz Sanatçıları Sergileri Türkiye sanat ortamında önemli bir yer kaplıyor.

Kırk Kapılı Oda sergisi bu köklü sanat yolculuğunun arşivini izleyicilere açıyor.



Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman sergi ile ilgili değerlendirmelerinde şöyle diyor: “Güncel sanatın kurumsal tarihiyle bireysel tarihi arasındaki ilişki sorunsaldır. Kişisel düzeyde ön-görülmüş, bireysel yetilerle tanımlanmış, kişisel bir anlayışla geliştirilmiş sanatla, belli bir çevrenin ortak duyarlılığı ve edimi olan sanat arasında fark vardır. Öncülerin geliştirdiği bir tutumun ortak kabule dönüşmesi daima karmaşık bir olgudur.

Günümüz Sanatçıları sergileri 1980’den bu yana devam eden kesintisiz tarihi içinde bu dönüşümü sağlamıştır. Sanatsal duyarlılığın kendi iç dinamiklerini koruyarak ortak paydalar oluşturması bu sergilerin tarihini meydana getiriyor."

"1980’lerden bugüne kadar devam eden süreklilik çizgisi güncel sanatın kritik tarih eşiklerini içerir. 1989 yılı dönüm yılı kabul edilir. Günümüz Sanatçıları sergilerinin ise 1980 yılında başlaması ve kendisini sürekli olarak öncülük konumunda tutarak ilerlemesi şaşırtıcıdır. Günümüz Sanatçıları sergileri için, kurumsallaşmanın, sanatın ön koşullardan, sınırlamalardan, kurallardan kurtulması, özgürleşmesi, eleştirel ve muhalif bir konuma taşınması anlamına gelişi ise ayrıca dikkate değer.

Günümüz Sanatçıları sergilerinin tarihi Türkiye’de güncel sanatın tarihiyle özdeştir hatta onu öncelemektedir. Bununla birlikte Günümüz Sanatçıları sergilerinin bugün başlı başına bir kuramsal çalışma alanı haline gelmiş müze kavramına yeni içerik kazandırmak maksadıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından hazırlanmış olması ayrıca çarpıcıdır. Müze ve ‘günümüz sanatçıları’ kavramlarının iç içe geçirilmesi bu kurumları hazırlayan kişilerin derin bir saygı duyulması gereken ileri ve aydınlık görüşlerinin uzantısıdır."

"Sanat her şeye ama en çok da kendisine muhaliftir. Sanatın ayrıcalığı budur. Türkiye’nin kısıtlı koşullarda sanat bu özgürlüğü hatta bu sertliği ancak GS sergileri gibi yenilikçi, değişken, devingen bir yapı içinde gerçekleyebilirdi. Kırk yıllık tarih bu yargıyı kanıtlıyor ve onun tanıklığıdır.

Günümüz Sanatçıları sergilerinin gelenekseli aşan ve tarihsel olan niteliği ve başarısı budur.

Günümüz Sanatçıları sergileri kırk kapılı bir odadır. O oda belleğin labirentlerini saklıyor içinde. Her kapı bir serüvene ve gize açılıyor.

Labirentte yol bulmak kadar kaybolmak da erdemdir."

Sergi Akbank Sanat’ta 19 Kasım 2022'ye kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir