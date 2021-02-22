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CHP'li belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyecek seçimlere kısa süre kala partisinden istifa etmişti. Restleşmenin yaşandığı o dönem, Kesimoğlu CHP adayına karşı bağımsız olarak seçimlere girdi ve sandıktan birinci olarak çıktı. CHP il örgütü ve Kırklareli halkı ile temaslarda bulunan Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden partisine dönmek için nabız yokladı.



ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKACAK

Mahir Kılı'nın haberine göre Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun dönüş talebi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki gerçekleştirilen MYK toplantısında ele alındı. Ve MYK'dan da olumlu karar çıktı. Kesimoğlu yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına belediye Meclis üyeleri ile katılacak. Siyamoğlu'na rozeti de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takacak.