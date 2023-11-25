Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırklareli'nde oğlunu silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Kırklareli'nde oğlunu silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 22:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı oğluna kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lüleburgaz'da 8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi'nde Süleyman G. ile iş yerine gelen oğlu Serkan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman G, belinden çıkardığı silahla oğlu Serkan G'yi yaraladı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Serkan G. özel bir hastaneye kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleyman G'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lüleburgaz
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu