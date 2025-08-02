Kırklareli Vize'de iki günlük deniz yasağı

Kırklareli'nde Vize ilçesinde iki gün denize girilmesi yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi
Giriş: 02.08.2025 - 10:31 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:31
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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