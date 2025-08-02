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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli Vize'de iki günlük deniz yasağı | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde Vize ilçesinde iki gün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 10:31 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:31
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        Kırklareli Vize'de iki günlük deniz yasağı
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        Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

        Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kırklareli Haberleri
        #vize ilçesi
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