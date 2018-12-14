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Habertürk'ün haberine göre, Oturumda işbirliklerini ve markayla benzer yanlarını anlatan Tatlıtuğ, "Aslında izlediğiniz o reklamlarda ben oynamıyorum. gerçeği yansıtıyorum kendim ile özdeşleşen ve gerçekteki beni anlatan hikayeler reklama yansıyor. Normalde de ben Kıvanç olarak o reklamda oyuncu değil gerçek Kıvanç'ım" dedi.