Kıvanç Tatlıtuğ kaslarını sergiledi
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, setlere verilen yaz tatili arasında formunu korumak için sporu aksatmıyor
Giriş: 31.07.2023 - 10:14
1
2016'da dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
2
SHOW TV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Aile' ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, sezon arasında formunu korumak için spor salonundan çıkmıyor.
3
39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, spor yaparken çektiği fotoğrafı paylaştı.