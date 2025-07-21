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        Haberler Objektife Takılanlar Kıvılcım Ural, Bodrum'da - Magazin haberleri

        Kıvılcım Ural, Bodrum'da

        Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:07
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kıvılcım Ural, Bodrum'da görüntülendi. Ural, önceki gün Gündoğan'da objektiflere yansıdı.

        Kız arkadaşıyla tatil yapan Kıvılcım Ural, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Uzun süre şezlongunda güneşlenen Kıvılcım Ural, ardından soluğu denizde aldı.

        Kıvılcım Ural, 2018'de Kaan Tangöze evlenmişti. Çiftin İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

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