Kıvılcım Ural: Bundan daha güzel bir duygu olmaz

"Bundan daha güzel bir duygu olmaz"

Kıvılcım Ural, 2022 yılında çıkardığı yeni single'ı 'Ben Vazgeçmezsem'i seslendirdiği anlarda seyircilerin hep bir ağızdan kendisine eşlik etmesi karşısında duygu dolu anlar yaşayarak bir an duraksadı.

"BUNDAN DAHA GÜZEL BİR DUYGU OLMAZ"

Şarkısını yarıda kesen Ural, "Bir müzisyen için bundan daha güzel bir duygu olmaz sanırım. Bunu bir gün yaşayacağıma emindim ancak bu kadar çabuk ve bu kadar güzel olmasını beklemiyordum" diyerek, hayranlarına teşekkür etti.