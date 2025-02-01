Kıvılcım Ural: Kaan ve Teoman'ı bir araya getirelim
Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda ile İstinye sahilinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Tangöze, kızını da uzaklaştırırken, Ural gazetecilerle sohbet etti; "Kaan ve Teoman'ı bir araya getirelim"
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda ile birlikte İstinye sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri fark eden Tangöze, soruları yanıtsız bırakıp kızını da uzaklaştırdı. Ancak Kıvılcım Ural, basın mensuplarıyla sohbet etti.
"KAAN VE TEOMAN'I BİR ARAYA GETİRELİM"
Eşinin basına konuşmamasıyla ilgili Kıvılcım Ural; "Kaan çocukları çok sever, onların mutlu olması için her şeyi yapar. Teoman bu ara çok konuşkan, o da bir rockstar. Kaan ve Teoman'ı bir araya getirirsek belki Kaan da açılır. O jenerasyon birbirine çok yakın, hepsi naif ve duygusal insanlar. Teoman'ın da bir kızı var. Ben Kaan’a biraz baskı yapacağım, belki ilerleyen zamanlarda o da daha konuşkan olur" diyerek güldü.
"KAAN GİTAR ÇALARKEN, İLAYDA ŞARKI SÖYLÜYOR"
Kızları İlayda ile ilgili de konuşan Kıvılcım Ural; "Sosyal medyada kızımla aramızdaki bağı dengeli bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Kaan, İlayda'nın veli toplantılarına katılıyor ve yakında birlikte katılacakları etkinlikler de olacak. Baba-kız birlikte müzik yaparak keyifli vakit geçiriyorlar. Kaan gitar çalarken, İlayda şarkı söylüyor" dedi.
"KANGREN OLURDUN DEDİLER"
Geçtiğimiz günlerde parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca kesmek zorunda kalan Kıvılcım Ural, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı; "Almanya turnesi sırasında bir konserim öncesi yaşadığım küçük bir sağlık sorunum oldu. Yüzüğüm parmağıma sıkışınca çıkartamıyordum. Mecburen hastaneye gittim ve müdahaleyle yüzük çıkarıldı. Doktorlar, parmağımın kangren olabileceği konusunda beni uyardılar. Şükürler olsun ki her şey yolunda gitti. Sanırım paniklemediğim için durumu daha geç fark ettim."