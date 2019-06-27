Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

DHA'nın haberine göre iğrenç olay, dün saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11),"Kaç yaşındasınız? Nerelisiniz? Çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı. Korkan 2 kız kardeş durumu, baba Kemal S.'ye bildirdi.

Hızla kızlarının yanına gelen Kemal S., B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek istedi. Şüpheli, öfkeli kalabalığın elinden ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin B.P.'ye vurduğu ve bağırdığı anlar yer aldı.