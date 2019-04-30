Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 20 yaşındaki genç, bir kadınla olan ilişkisine karşı çıktıkları iddia edilen anne ve babasını 11 ve 2 yaşındaki yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde tabanca ile öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Birkan Ö. (20) isimli genç, kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ö. (47) ve babası Fethi Ö. (49) ile tartıştı. Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı.

İddiaya göre, tartışma sonrasında Birkan Ö. evin salonunda uyuyan babası Fethi Ö. ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ö.’yü, biri 11 diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri tabancayla vurdu. Dilek Ören ve Fethi Ören olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı.

Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları sabah eve geldiğinde Fethi Ö. ve eşi Dilek Ö.'nün cansız bedenleri ile karşılaştı. Fethi Ö.'nün arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Birkan Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.