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Haberler Gündem İstanbul Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
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Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla yeniden İstanbullularla buluştu

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ışık ve lazer gösterileriyle birlikte ziyarete açılarak yeniden İstanbullularla buluştu

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterileriyle birlikte ziyarete açıldı.

RESTORASYON YAKLAŞIK 20 AY SÜRDÜ

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

IŞIK VE LAZER GÖSTERİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nden saat 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

DHA'nın haberine göre vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi. Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahile akın etti.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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