Kızı Kurt Cobain'i andı: Keşke babamı tanıyabilseydim

"SÖZÜNÜ TUTTU"

Frances Bean Cobain, mesajını şu sözlerle bitirdi: Kurt, ben doğmadan önce bana bir mektup yazmış. Son satırında şöyle yazıyor; "Nereye gidersen git, ben nereye gidersem gideyim, her zaman seninle olacağım." O, bu sözünü tuttu. Çünkü pek çok şekilde vardı. İster bir şarkı dinleyerek ister paylaştığımız eller aracılığıyla olsun, o anlarda babamla biraz vakit geçirebiliyorum ve o kendini aşkın hissediyor."