Kornea yırtılması, kanlanma ve görme kaybına neden olan çok ciddi bir yaralanmadır. Görme kaybını önlemek için derhal tıbbi müdahale gerektirir.
Feyza Civelek'in korneası yırtıldı
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, adresine; evinin ve dizinin setinden sonra hastaneyi de ekledi
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in başı talihsizliklerden kurtulmuyor. Ünlü oyuncu; ev, set ve hastane arasında mekik dokuyor
Mart ayında kolunu kırılmasıyla ameliyat olan Feyza Civelek'in, bu kez de korneası yırtıldı.
Instagram hesabından gözünün fotoğrafını paylaşan oyuncu; "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" mesajını yayımladı.
Feyza Civelek, mart ayında kolundan operasyon geçirmişti. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti. Bozoklu, fotoğraflarına; "Kollar kırılır yen içinde kalır" notunu düşmüştü.
"ÜZÜNTÜDEN SAÇKIRAN VE SEDEF OLDUM"
Daha önce de saçkıran olan ve peruk takmak zorunda kalan Feyza Civelek; "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden, sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu" açıklamasını yapmıştı.