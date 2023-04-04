Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Doğa’nın “Sen arkamdan iş çevirdin, ben de buna izin vermiyorum” sözlerinin Fatih ile aralarında neler olduğuna dair merak uyandırdığı tanıtımda Abdullah’ın Alev’e hediye vermesi ve Pembe’nin kime alındığını bilmediği bir hediyeden bahsetmesi dikkat çekiyor. Metahan polisler tarafından götürülürken Ömer’in suç teşkil eden flash diskin kendisine ait olduğunu söylemesi ise izleyicileri şoke ediyor. Suçu üstüne alan Ömer’in ne yapacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nursema, ailesiyle yaptığı büyük hesaplaşmanın ardından Alev’in evine geri döndü. Büyük bir şok yaşayan Ünal ailesi Nursema’nın peşine düştü. Fatih ve ailesine sitem eden Doğa ise Nursema’yı hastaneden kurtardığını itiraf etti. Pembe’nin büyük tepkisini alan Doğa’nın Fatih’le de arası gerildi. Bölümde Kıvılcım ve Ömer, Umut’un sahne aldığı mekana davet edildi. Kıvılcım’ın, Umut’un davetiyle sahneye çıkarak şarkı söylediği anlar renkli anlara sahne oldu. “Rüyamda Buluttum” adlı şarkıyı seslendiren güzel oyuncu Evrim Alasya başarılı performansıyla izleyiciden tam not aldı. Öte yandan otelin satışıyla intikam peşine düşen Kayhan’ın, Ömer’in eski eşi Leman’a evlilik teklifinde bulunması izleyenleri şaşırttı. Nursema’nın, Alev’de kaldığını Doğa’yı takibe alarak öğrenen Abdullah, Umut sürprizi yaşadı. Nursema’nın yaşadıklarını Abdullah’tan öğrenen Umut, Nursema’ya koştu. İkilinin uzun zaman sonra gözyaşları eşliğinde bir araya geldiği sahne duygusal anlara sahne oldu. İbrahim’ e ders vermek isteyen Ömer’in, İbrahim’i bir inşaattan aşağı itmesi bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Ömer’in planıyla tenteye düşen İbrahim, boşanma şartlarını kabul etti. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah ve Nursema yüz yüze geldi. Büyük bir yanılgıya düştüğünü ve pişman olduğunu dile getiren Abdullah, Nursema’dan eve dönmesini istedi. Bunun karşılığında Nursema ise babasından, Alev’i sevdiğini annesine itiraf etmesini istedi. Abdullah’ın, Nursema’nın bu şartını kabul etmesi final sahnesine damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 34. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 34. bölüm 2. tanıtımı
Yasak Elma son bölüm 170 full izle! FOX TV Yasak Elma 170. bölüm tek parça kesintisiz izle
TELEVİZYON Yasak Elma 170. bölümde neler oldu?
Sosyal medya 'Güzel Günler'i konuştu
TELEVİZYON Sosyal medya 'Güzel Günler'i konuştu
Ego 7. bölüm tek parça izle! FOX TV ile Ego 7. bölüm full HD kesintisiz izle! Ego yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON Ego 7. bölüm yayınlandı!
Yargı 59. bölüm full HD izle! Kanal D ile Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz izle! Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON Yargı 59. bölüm yayınlandı!
Reyting sonuçları AÇIKLANDI! 2 Nisan dünün reyting sıralaması nasıl? Teşkilat, Yargı...
TELEVİZYON Dünün reyting sonuçları açıklandı!
Aile’nin 5. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!
TELEVİZYON Aile’nin 5. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!
Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!
TELEVİZYON Nisan ayında Netflix'te yayınlanacak orijinal ...
The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!
TELEVİZYON Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!
SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 10 saat dünyanın gündeminde kaldı!
TELEVİZYON Cuma günü demek 'Kızılcık Şerbeti' demek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.