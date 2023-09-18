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"BENİ NE AĞLATTIN BE!"



Ünlü oyuncu, "Bu da böyle hüngür şakır ama sihirli bir 'an'ımızın hatırasıdır... Yetenekli rol arkadaşımı tekrar tebrik eder, anısını buraya bırakırım. Ama ne ağlattın beni be kısçe!" ifadelerini kullandı. Uzman'ın gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.



Fotoğraflar: Instagram