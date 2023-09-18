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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Sıla Türkoğlu'na: Beni ne ağlattın - Magazin haberleri

        Müjde Uzman'dan Sıla Türkoğlu'na: Beni ne ağlattın

        'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, sette dizinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun performansı karşısında duygularına hakim olamadı. Rol arkadaşına övgüler yağdıran Uzman, "Bu da böyle hüngür şakır ama sihirli bir 'an'ımızın hatırasıdır... Yetenekli rol arkadaşımı tekrar tebrik eder, anısını buraya bırakırım. Ama ne ağlattın beni be kısçe!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:11
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        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', cuma günü yeni sezonun ilk bölümüyle ilgiyle izlendi.

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        'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 7.17 izlenme oranı 20.11 izlenme payı, AB’de 6.80 izlenme oranı ile 22.06 izlenme payı, Total grubunda 5.06 izlenme oranı 14.85 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

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        Sosyal medyaya damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti ile 12 saat 15 dakika, Kıvılcım ile 11 saat 15 dakika, Nursema etiketi ile 5 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

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        SETTEN PAYLAŞTI

        Soluksuz izlenen bölüm, sosyal medya üzerinden beğeni yağmuruna tutulurken dizinin 'Alev'i Müjde Uzman ve 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan yeni fotoğraflar geldi. Duygusal dakikalar yaşayan Uzman ile Türkoğlu, sette objektif karşısına geçti. Rol arkadaşıyla birlikte poz veren Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu'na övgüler yağdırdı.

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        "BENİ NE AĞLATTIN BE!"

        Ünlü oyuncu, "Bu da böyle hüngür şakır ama sihirli bir 'an'ımızın hatırasıdır... Yetenekli rol arkadaşımı tekrar tebrik eder, anısını buraya bırakırım. Ama ne ağlattın beni be kısçe!" ifadelerini kullandı. Uzman'ın gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Müjde Uzman
        #Sıla Türkoğlu
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