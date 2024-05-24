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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu - Magazin haberleri

        Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, ablasının izinden gidiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:25
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu.

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        Ömer Nadir Civelek, ablasının izinden gidiyor.

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        Ömer Nadir Civelek, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alıyor.

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        Feyza Civelek, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Ömer Nadir Civelek'in doğum gününü kutladı.

        #Feyza Civelek
        #Ömer Nadir Civelek
        #kızılcık şerbeti
        #sandık kokusu
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