Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, ablasının izinden gidiyor
Giriş: 24.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:25
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SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu.
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Ömer Nadir Civelek, ablasının izinden gidiyor.
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Ömer Nadir Civelek, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alıyor.