'Kızılcık Şerbeti’nden ikinci tanıtım

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Nursema; Asude ve Işıl’ın evliliği hakkındaki konuşmalarına ateş püskürüyor. Nursema‘nın Asude ile arasının giderek açılması dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım’ın aynı eve taşınmaları sevinç yaratıyor.

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Nilay, Mustafa’ya tepki gösterirken Mustafa’nın sakladığı bir silahı olduğu ortaya çıkıyor. Sezon finaline yaklaşan fenomen dizinin 102'nci bölümünde silahı olan Mustafa’nın planı büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...