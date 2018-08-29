Çankırı'da çocuğunu aracının arkasında seyahat ettirmesi nedeniyle gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şabanözü Adliyesi'ne sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilen İdris K'nin oğlu Enes K. (22), Orta ilçesinden Yaylakent beldesinde oturan halasına misafirliğe gittiklerini, olayın dönüş yolunda gerçekleştiğini söyledi.

Baba İdris K. ise İstanbul'da yaşadıklarını, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çankırı'nın Orta ilçesindeki Dodurga köyüne geldiklerini belirtti.

“300 METRE GİTTİM”

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İdris K., Habertürk Muhabiri Hüseyin Şentürk’e konuştu. Çocuğunun ısrarı üzerine böyle bir şey yaptığını söyleyen İdris K., “Nasıl anlatılırsa anlatılsın. Önemli değil. Ben savcıya da jandarmaya da ifade verdim. Doğrular neyse onları anlattım. Millet eğlensin, yazsın. Bisiklet tutacağımız var arabanın arkasında. Çocuklar binmek istedi. Ben de olmaz diye ısrar ettim. 8 çocuk var. Tabi ısrar ettiler. Çocukları çok sevdiğimden dolayı kıyamadım. Çocuğumu gözetim altında arka koltukta ağabeyleri izliyordu. Bende kameradan izliyordum. Zaten 15- 20 kilometre hız arasında arabamı yavaş yavaş gittim. 300- 400 metre ilerde indirdim çocuğumu olay bu.” dedi.

Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Çocuğu iple bağlama olayının gerçeği yansıtmadığını kaydeden İdris K, "Çocuğumun elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Çocuğu iple bağlamam söz konusu değil. Benim gittiğim yerde trafik yoktu, köy yoluydu. Zaten bu davranışı şehirde, başka yoğun yerde yapmam, yine de yaptığım işten pişmanım." diye konuştu.

İdris K, aracın arkasındaki bisiklet taşıyıcısının çok sağlam olduğunu belirterek, bisiklet taşıyıcısının 150 kilogram ağırlığını taşıyabileceğini aktardı.

SORUŞTURM TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat ettirildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Olayın, anne, baba ve araç içesindeki 6 çocuğun seyahati esnasında gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç seyir halindeyken, şüpheli babanın kızını bir süreliğine, bakım ve gözetim yükümlüğünü ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyahat ettirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma işlemleri kapsamında minibüsün arkasındaki mağdurun avukat huzurunda ifadesi alınmıştır. Araç sürücüsü olan kızın babası şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi sağlanmıştır. İfadesinin alınmasına müteakip, olayın oluşu, mağdur ve şüpheli beyanları, tedbirlerin ölçülülüğü ilkesi göz önüne alınarak, şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe talep doğrultusunda karar verilmiştir."

Şüpheli babanın adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında seyahat eden bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K, Orta İlçe Jandarma ekipleri tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Araç arkasında seyahat eden kişinin, İdris K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlenmişti.

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