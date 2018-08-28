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Türkiye'nin konuştuğu o fotoğrafı Habertürk'e anlattı!

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerlediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan baba İdris K., Habertürk’e konuştu. Çocuğunun ısrarı üzerine böyle bir şey yaptınığı iddia eden baba “Zaten 300 metre öyle gittim” dedi.

28.08.2018 - 16:41 | Güncelleme:

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K, Orta İlçe Jandarma ekipleri tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İdris K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.

 

“300 METRE GİTTİM”

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İdris K., Habertürk Muhabiri Hüseyin Şentürk’e konuştu. Çocuğunun ısrarı üzerine böyle bir şey yaptığını söyleyen İdris K., “Nasıl anlatılırsa anlatılsın. Önemli değil. Ben savcıya da jandarmaya da ifade verdim. Doğrular neyse onları anlattım. Millet eğlensin, yazsın. Bisiklet tutacağımız var arabanın arkasında. Çocuklar binmek istedi. Ben de olmaz diye ısrar ettim. 8 çocuk var. Tabi ısrar ettiler. Çocukları çok sevdiğimden dolayı kıyamadım. Çocuğumu gözetim altında arka koltukta ağabeyleri izliyordu.  Bende kameradan izliyordum.  Zaten 15- 20 kilometre hız arasında arabamı yavaş yavaş gittim.  300- 400 metre ilerde indirdim çocuğumu olay bu.” dedi.

 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 20 dakika önce
    he 300 mt gittin araba solluyon nasil 300 metre bu
  • Misafir 42 dakika önce
    Nasıl bir çocuk bu yahu.?
  • Misafir 46 dakika önce
    Yaşı küçük çocuğun her dediği yapılır.diye bir şey olmaz.Allah korusun çocuk düşşe kim verecekti hesabını.cezas daha fazla olmalı
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