Rus turistler şaşkına döndü

Edinilen bilgiye göre Manavgat’ta tatilini geçirmekte olan Rus turistleri Oymapınar Mahallesi’nde bulunan Green Kanyona götürmekte olan Hikmet Kalkan’ın kullandığı 07 AC 1065 plakalı tur midibüsü Manavgat şehir merkezinden Şelale istikametine seyir halindeyken, Zeynel Şenol Köprüsü girişindeki alt geçitte sıkıştı. İHA'nın haberine göre, midibüsün üzerindeki klima nedeniyle meydana gelen olayda araçtaki Rus turistler yaşadıkları olay karşısında şaşkına döndü. Midibüsü boşaltan turistler, şoförün aracı sıkıştığı yerden kurtarma çabalarını dikkatli bir şekilde izlerken, bazı turistler olanları telefonunun kamerasına kaydetti.



Araç sürücüsü lastiklerin havasını indirerek tur midibüsünü sıkıştığı yerden çıkarırken aracın tavanında maddi hasar meydana geldi. Rus turistler, yaklaşık 45 dakika sonra midibüsün çıkarılmasının ardından Green Kanyona gitmek üzere yollarına devam etti.

Manavgat ilçesinde de 5 ay önce de turistleri taşıyan midibüs alt geçitte sıkışmıştı.

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