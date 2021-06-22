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HaberlerGündem3. SayfaKOCA VAHŞETİ! Son dakika: Evi terk edince başından vurdu
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Yine koca vahşeti! Boşanıp, dini nikahla yaşadığı eşini evi terk edince katletti

Konya'da Halime Uyar, 15 yıl önce boşanıp dini nikahla yaşamaya başladığı Mesut Çoban'ı iki hafta önce terk etti. Çoban, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan 3 çocuk annesi Halime Uyar'ı başından vurdu. Çoban, daha sonra aynı silahla intihar etti

KOCA VAHŞETİ! Son dakika: Evi terk edince başından vurdu
Evi terk edince başından vurdu
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HABERTURK.COM

Konya’da 46 yaşındaki Mesut Çoban, 15 yıl önce boşandığı ve bir süredir de birlikte yaşamaya başladığı çocuğunun annesi Halime Uyar’ı (43) öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Konya’nın Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Halime Uyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce eşi Mesut Çoban'dan boşandı. Çift bir süre sonra tekrar birlikte yaşama karar verdi. Ancak, aralarındaki eski sorunlar tekrar gün yüzüne çıktı. İkili arasındaki tartışmalar kavgaya dönüşünce Halime Uyar iki hafta önce evi terk ederek, kız kardeşinin yanına yerleşti.

SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURDU

Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Halime Uyar, sokakta kendisini bekleyen Mesut Çoban tarafından tabancayla başından vuruldu. Çoban aynı silahı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halime Uyar olay yerinde Mesut Çoban ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde öldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halime Uyar ile Mesut Çoban'ın 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

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