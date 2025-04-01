Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'nda Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun (34) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Ş, A.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
AA'nın haberine göre, H.Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY
Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta, 29 Mart Cumartesi günü H.Ş. ile arasındaki kavgada silahla vurularak ağır yaralanan ve Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Osmanoğlu, yaşamını yitirmişti.
Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.