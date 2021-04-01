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Kocaeli'de ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı

Kocaeli'nin İzmir ilçesinde Ferhat S., ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu çatı katını ateşe verdi. Yangında Ferhat S.’ye ait çatı katı küle dönerken, binanın çatısında da hasar oluştu

Kocaeli'de ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı
Ailesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
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DHA

Yangın gece saatlerinde Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre ailesiyle tartışan Ferhat S. evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıkardı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı.

Binadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. Bu sırada binanın dumanla kaplanmasından dolayı binada oturan daire sakinleri, dumandan etkilenmemek için apartmanı tahliye etti. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

"EVİ YAKTIM İTFAİYEYİ ARAYIN"

Olayı yaşayan ve aynı apartmanda oturan Yunus Güner, Ferhat S.’nin alkol problemi olduğunu ve daha önce sürekli evi yakacağını söylediğini iddia ederek, "Hep sarhoş geziyordu ve ailesiyle sorunları vardı. Daha önce bize evi yakacağını söylüyordu ama akli dengesi yerinde olmadığı için çok inanmıyorduk, en sonunda geldi ve yaktı. Ailesi yangın sırasında evde yoktu, tartıştıkları için evden kaçmışlar. Evi yaktıktan sonra apartmandan inerken 'ben yaktım' diye bağırdı, Hatta alt komşuya ‘Evi yaktım itfaiyeyi arayın’ dedikten sonra kaçmış” diye konuştu.

BAZI KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Ferhat S. kaçarken, olayın ardından apartmanda oturan kişiler, polis merkezine giderek binayı yaktıklarını iddia ettikleri Ferhat S.’den şikayetçi oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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