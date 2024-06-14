Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü.

Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde seyreden henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. AA'nın haberine göre; H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.