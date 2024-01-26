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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de boya fabrikasında korkutan yangın

        Kocaeli'de boya fabrikasında korkutan yangın

        Kocaeli Çayırova'da bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 01:19 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:22
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        Boya fabrikasında korkutan yangın
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. DHA'nın haberine göre; alevler yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan söndürüldü.

        YANGIN FABRİKANIN BACASINDA BAŞLADI

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bacasında başlayan yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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        İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

        Bacadan başlayan yangın, kısa sürede bölgeleye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, alevler yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri yangının başladığı baca bölümünde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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