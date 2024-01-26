Kocaeli'de boya fabrikasında korkutan yangın Kocaeli Çayırova'da bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. DHA'nın haberine göre; alevler yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan söndürüldü.

YANGIN FABRİKANIN BACASINDA BAŞLADI Yangın, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bacasında başlayan yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. REKLAM

İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ Bacadan başlayan yangın, kısa sürede bölgeleye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, alevler yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının başladığı baca bölümünde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.