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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de cadde ortasında kadını öldürüp, parkta intihar etti

        Kocaeli'de cadde ortasında kadını öldürüp, parkta intihar etti

        Kocaeli Kartepe'de cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden motosikletliyle kaçan cinayet zanlısı, bir parkta aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 00:37 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:37
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        Cadde ortasında kadını öldürüp, parkta intihar etti
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadını silahla öldüren kişi, intihar etti.

        İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yürüyen Yıldız Çınar, S.Ş'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çınar, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli S.Ş, ilçedeki bir parkta aynı silahla intihar etti. S.Ş'nin cenazesi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Çevredeki bir evin camına da merminin isabet ettiği olayla ilgili, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

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